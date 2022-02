Zorčič: Golobova ponudba je nedostojna in nesprejemljiva Večer Svet stranke LIDE bo predvidoma v petek razpravljal o sodelovanju in oblikovanju skupne kandidatne liste za volitve v DZ z DeSUS, Dobro državo, Neodvisno stranko Pomurja in LDS, je napovedal prvak stranke Igor Zorčič. S sredinim sestankom z Robertom Golobom pa so se po njegovih besedah zaključili pogovori o možnem sodelovanju z Gibanjem Svoboda.

