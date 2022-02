Po dramatičnih obračunih lani in predlani Cedevita Olimpija – Krka znova v polfinalu RTV Slovenija Najboljša slovenska kluba, Cedevita Olimpija in Krka, se bosta na Kodeljevem znova srečala v polfinalu Pokala Spar (20. 30). Ob 17. 30 se bosta za drugo finalno vstopnico pomerila Helios in Rogaška.

Sorodno







Oglasi