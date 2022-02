Hrvaška znižuje DDV na plin, nekatero hrano in higijenske izdelke RTV Slovenija Hrvaška vlada je sprejela sveženj ukrepov, s katerimi želijo pomagati prebivalcem in podjetnikom prizadetim zaradi rasti cen energentov. Uvaja državne subvencije in bone za najbolj ogrožene skupine državljanov, predvsem pa znižanje DDV na plin in hrano.

