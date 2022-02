Bolezen duše ali ko je ženska oropana svoje ženskosti in moški svoje moškosti RTV Slovenija Po motivih novele Bolezen smrt Marguerite Duras iz leta 1982 ter pravljice Ribič in njegova duša Oscarja Wilda iz leta 1891 je pod streho novogoriškega gledališča nastal avtorski projekt režiserke Yulie Roschina in dramaturginje Ane Kržišnik Blažica.

Sorodno Oglasi Omenjeni MMC

Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Maruša Ferk

Borut Pahor

Miha Kordiš

Aleš Hojs