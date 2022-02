Skupina strokovnjakov v Avstriji bo preučila ukrep obveznega cepljenja 24ur.com V Avstriji so vzpostavili strokovno skupino, ki jo je vlada ustanovila za oceno uvedbe obveznega cepljenja proti covidu-19. Štiričlanska skupina strokovnjakov na področju medicine in prava bo preučila, ali bo lahko policija pri prebivalcih preverjala potrdila o cepljenju. Zato bodo morali tudi preveriti, ali se je učinkovitost cepiv v tem času spremenila in ali obstajajo kakšni drugi razlogi za o...

