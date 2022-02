Trgovca Spar in Lidl po očitkih o dobaviteljevem trpinčenju živali v nadzor 24ur.com Trgovca Lidl in Spar sta v stiku z dobaviteljem AIA, ki ga španska nevladna organizacija Equalia povezuje s farmo piščancev v Italiji, kjer so posneli trpinčenje živali. Kot so pojasnili v Sparu Slovenija, so od predstavnikov dobavitelja zahtevali celostno poročilo.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Italija

Lidl

Spar

Španija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Miha Kordiš

Borut Pahor

Janja Sluga

Maruša Ferk