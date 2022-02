V neurjih na Poljskem poškodovanih več kot 500 hiš, na Češkem podiralo drevesa, veter terjal tudi štiri žrtve Večer Srednjo Evropo so danes zajela huda neurja z vetrom s hitrostjo do 180 kilometrov na uro, ki so po zadnjih podatkih zahtevala skupno štiri smrtne žrtve, na Poljskem tri smrti in v Nemčiji eno. Neurja so tudi drugod po Evropi povzročila številne nevšečnosti in kar nekaj gmotne škode.

Sorodno











Oglasi