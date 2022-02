KPK objavila podatke o spremembah premoženjskega stanja nosilcev najvišjih državnih funkcij Primorske novice Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v februarju vzpostavila javno objavo sprememb premoženjskega stanja nosilcev najvišjih funkcij v državi, kot to določa novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Način trenutne objave sprememb premoženjskega stanja je začasen, tako z vsebinskega kot s tehničnega vidika, so sporočili s KPK.

