'Srhljiva tišina': deklico, ki so jo našli po dveh letih, policisti najprej odpeljali v McDonald's 24ur.com Potem ko so 6-letno Paislee Joann Shultis, ki je bila pogrešana od 13. julija 2019, našli skrito pod lesenim stopniščem v domu, ki so ga med preiskavo njenega izginotja večkrat obiskali, je zdaj šef lokalne policije razkril nekaj več podrobnosti o primeru, ki je vzbudil zanimanje tudi izven meja ZDA.

Sorodno Oglasi Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Janja Sluga

Miha Kordiš

Jakov Fak