Tomi Meglič ponosen na svoje novo dekle TOčnoTO.si Je Tomi Meglič po dolgem času našel iskreno ljubezen? Tomi Meglič, vokalist skupine Siddharta, je znan po tem, da ga obkrožajo lepa dekleta, predvsem manekenke. Njegova nova izbranka ni manekenka, ampak frizerka iz Celja. Kot smo že pisali, se je Tomi po dolgem času zaljubil. Zelo zanimivo je dejstvo, da je objavil že kar nekaj […] Tomi Meglič ponosen na svoje novo dekle was first posted on 17 febr...

Sorodno

































Oglasi