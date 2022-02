Draisaitl in McDavid na vrhu lige NHL Sportal Neposredni tekmeci kraljev Anžeta Kopitarja za končnico, Edmonton Oilers, so zmagali še na četrti zaporedni tekmi pod vodstvom novega glavnega trenerja Jaya Woodcrofta. Na domačem ledu so s 7:3 premagali Anaheim Ducks. Z dvema goloma se je izkazal tudi Nemec Leon Draisaitl, ki je zadel svoj 34. in 35. gol v sezoni.

Sorodno







Oglasi