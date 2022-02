''Šefi uprav in člani nadzornih svetov, ki ne delujejo v interesu družb, so premalokrat sankcionirani!'' zurnal24.si Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) sta na politične stranke naslovila poziv k uveljavitvi družbenega konsenza na področju upravljanja državnih družb. To je po njunem primeren trenutek, da se na tem področju dajo ustrezne zaveze za nujno ločitev politike od upravljanja družb v državni lasti.

