(FOTO in VIDEO) Dončić tokrat za las ob 50 točk: "Stvari, ki jih počne na igrišču zase in za svoje soigralce, so neverjetne" Večer Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je na zadnji tekmi rednega dela severnoameriške lige NBA pred vikendom zvezd All-Star dosegel 49 točk ob zmagi svojih Dallas Mavericks proti New Orleans Pelicans s 125:118. S tem je le za las ostal brez osebnega rekorda, ki znaša 51 točk. Ljubljančan je v statistiko vpisal še 15 skokov ter osem podaj.

