Našli mrtvega moškega, ki je umrl nasilne smrti 24ur.com Policisti in kriminalisti so obravnavali smrt 39-letnega moškega, najdenega na območju občine Juršinci. Po prvih preiskavah so ugotovili, da je umrl nasilne smrti. Vse, ki bi imeli koristne informacije o tragičnem primeru, Policija prosi, naj jih o tem obvestijo.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jakov Fak

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Robert Golob