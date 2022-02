Gajser začenja na najljubši progi, a z načrtom, da bo v top formi na peti dirki Sportal Dež in veter sta najboljše motokrosiste pričakala v Matterley Basinu, kjer se začenja sezona 2022. Prvi favorit nedeljske dirke je Tim Gajser. To je ena njegovih najljubših prog. "Upam, da bo vreme zdržalo in bomo lahko odpeljali dobre vožnje." Začetek sezone je pomemben, pravi, a top formo načrtuje od pete dirke naprej.

Sorodno





Oglasi