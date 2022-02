Celjani še naprej brez praske, uspešni tudi Trebanjci in Ribničani Sportal Ta konec tedna je bilo na sporedu vseh sedem obračunov 14. kroga lige NLB. Krog sta v petek odprli ekipi Celja Pivovarne Laško in Herza Šmartnega, zanesljive zmage s 36:18 pa so se veselili Celjani. V soboto je sledilo še ostalih šest dvobojev tega kroga, do novih dveh točk pa so med drugim prišli rokometaši trebanjskega Trima in tretje Ribnice.

