Zapeljal na nasprotni pas in trčil v voznico s 13-letno sopotnico Primorske novice 33-letni Hrvat je sinoči okrog 19.30 vozil iz smeri Jelšan proti Ilirski Bistrici. Pri odcepu za Veliko Brdo je zaradi neprilagojene hitrosti v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pravilno pripeljala 44-letna voznica avtomobila iz Postojne. V njenem vozilu je bila še 13-letna sopotnica iz okolice Ilirske Bistrice. Obe sta se v nesreči laže poškodovali, zdravniško pomoč so jima nudili v bistriškem zdravstvenem domu. Zaradi reševanja in odstranitve vozil je bila cesta do 20.50 zaprta. Povzročitelju so izrekli globo.

