Po nastopih v oddaji ‘V petek zvečer’ se pevki Karmen Klinc odpira pot do kariere v tujini TOčnoTO.si Se lomilka moških src na slovenski glasbeni sceni kmalu odpravlja nazaj v Italijo? Pevka, novinarka in bivša manekenka Karmen Klinc je pevka v bandu Aleša Klinarja, Rock Partyzani. Pred kratkim se je pridružila velikemu projektu slavne italijanske založbe Frontiers Records, pri kateri izdajajo glasbo svetovno znane skupine, kot je Whitesnake. Ustvarili so glasbeno skupino petih […] Po nastopih v od...

Sorodno



































Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Jakov Fak

Luka Dončić

Simona Kustec