Mini teater s premiero Ravenhillove drame: "Svet hitre hrane, hitrega seksa in prekarnega dela" RTV Slovenija V Mini teatru začenjajo leto s premiero drame Shopping and fucking Marka Ravenhilla v režiji Brine Klampfer, ki je s tematiziranjem tabujev, kot so spolnost, homoseksualnost in prostitucija ter rabo vulgarnega jezika, pretresla britansko gledališko sceno.

