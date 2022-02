Dončić: Kava je 'krivec' za odlično igro, piščanec, riž in zelenjava pa za preporod 24ur.com Luka Dončić je bil po novi izjemni predstavi (49 točk, 15 skokov in 8 podaj ob zmagi Dallasa v New Orleansu) razumljivo odlično razpoložen. Znova je za dobro predstavo okrivil kavo. "Vedno gredo zasluge kavi. Sem oboževalec, velik oboževalec kave. Po zajtrku, pred tekmo in veste, vedno imam rad kavo," je po zmagi z nasmeškom na ustih razlagal Dončić.

