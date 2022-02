Ottawa: Policija nadaljuje aretacije tovornjakarjev RTV Slovenija V Ottawi se nadaljujejo aretacije protestnikov, ki so se začele v četrtek. Oboroženi policisti se po poročanju kanadskih medijev v skupinah premikajo od tovornjaka do tovornjaka, aretirajo voznike in jih v lisicah odpeljejo v zapor. O nasilju ni poročil.

