Slovenski orli navdušili tudi v Kranjski Gori Sportal Olimpijski komite Slovenije (OKS) je danes pripravil nov virtualni sprejem za slovenske olimpijce, ki so se iz Pekinga že vrnili v domovino. Med njimi so bili tudi smučarski skakalci Peter Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in Anže Lanišek ter nekateri alpski smučarji in smučarska tekačica Anamarija Lampič.

