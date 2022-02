V okolici Kranja dva požara - v enem zagorelo gospodarsko poslopje s stroji in živino RTV Slovenija Kriminalisti so popoldan v okolici Kranja obravnavali dva požara. V enem primeru je šlo za kurjenje odpadnega lesa in škoda ni nastala, v drugem pa je zagorelo večje gospodarsko poslopje z živino in kmetijsko mehanizacijo.

