V UKC-ju Maribor vstavili prvi osiaimplant, ki bolnikom omogoča bistveno večje okrepitve sluha RTV Slovenija V UKC-ju Maribor so v četrtek opravili prvo vstavitev osiaimplanta v Sloveniji. To je nova naprava, ki omogoča sluh bolnikom, ki so gluhi na eno stran ali imajo težjo obliko prevodne oz. mešane naglušnosti. V UKC-ju načrtujejo od 20 do 25 vstavitev letno.

