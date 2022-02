Težka naloga za Kopitarja in kralje Sportal V hokejski ligi NHL se bodo ponoči Los Angeles Kings in njihov kapetan Anže Kopitar spopadli z Vegas Golden Knights. To je dvoboj drugega in četrtega moštva pacifiške divizije, v tej sezoni pa je izid v zmagah med tema tekmecema izenačen na 2:2.

Oglasi