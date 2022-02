Paralizator zamenjala za pištolo, ubila osumljenca in dobila dve leti zapora 24ur.com Nekdanja policistka iz Minnesote Kim Potter je bila danes zaradi uboja temnopoltega osumljenca Daunteja Wrighta obsojena na dve leti zapora, čeprav je bila najnižja predvidena kazen šest let. Potterjeva se je zagovarjala, da je po nesreči namesto paralizatorja potegnila pištolo. Tudi sodnica je sklenila, da je policistka opravljala svojo dolžnost in skušala zakonito aretirati Wrighta, pri čemer j...

