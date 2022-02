"Vladajoči madžarski in poljski politiki na vrhu drugih držav članic nimajo somišljenikov ali podpore. Blizu njihovemu tolmačenju vladavine prava in jeremijadam o dvojnih merilih je bil kvečjemu premier Janez Janša. Najpomembnejše vodilo mora ostati, da so se države članice prostovoljno odločile za vstop v EU in da se s sklicevanjem na suverenost ne morejo odreči prevzetim obve...