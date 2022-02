Za počitnikovanje v zdraviliščih in smučarskih centrih odlično zanimanje med zimskimi počitnicami 24ur.com V zdraviliščih in smučarskih centrih se veselijo zimskih počitnic, ki se začenjajo za prvo polovico šolarjev, saj je zanimanje za počitnikovanje dobro, ponekod so namestitve že polno zasedene. Večini se obeta nekoliko višja zasedenost kot med jesenskimi počitnicami. Zdraviliški gostje so tudi tokrat predvsem slovenski, največ tujih gostov pa prihaja iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Italije, so po...

Oglasi