'Ukrotiti' prvo strelko Lige prvakinj ključ do uspeha 24ur.com Rokometašice Krima Mercatorja čaka ključna tekma skupinskega dela Lige prvakinj. Na povratni tekmi proti švedskemu Sävehofu jim namreč le zmaga oziroma neodločen rezultat omogoča napredovanje. Trenerka Ljubljančank Natalija Derepasko je prepričana, da je omejitev učinka glavne igralke ekipe in hkrati tudi prve strelke Lige prvakinj Jamine Roberts ključ do uspeha na odločilni evropski tekmi doseda...

