'Veter je naenkrat odtrgal streho, enostavno odpihnilo jo je' 24ur.com Nevihta Eunice je v petek po Evropi terjala najmanj devet smrtnih žrtev, z rekordno močnimi sunki vetra pa je bilo več milijonov ljudi prisiljenih, da se zatečejo na varno. Po vsej zahodni Evropi so zaradi nevihte prekinjeni leti, vlaki in trajekti, mnoga gospodinjstva pa so ostala brez elektrike.

