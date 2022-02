Črnigoj do točke, spodrsljaj vodilnega Milana Sportal V nedeljo je Venezia, pri kateri je Domen Črnigoj igral v prvem polčasu, z 1:1 remizirala z Genoo. Vodilni Milan si je v soboto privoščil spodrsljaj, saj je remiziral na gostovanju pri zadnjeuvrščeni Salernitani (2:2). Rdeče-črni so tako resda povečali prednost pred drugouvrščenim Handanovićevim Interjem na +2, a so tudi odigrali dve tekmi več od mestnega rivala. Slovenski reprezentant Vid Belec j...

Sorodno





Oglasi