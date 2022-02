ACH v finalu srednjeevropske lige proti Mladosti RTV Slovenija Odbojkarji ACH Volleyja so upravičili pričakovanja in se uvrstili v finale srednjeevropske lige. V polfinalu so zanesljivo s 3:0 ugnali gostitelje zaključnega turnirja v Pliberku, SK Zadrugo Dob. V finalu se bodo pomerili proti Mladosti iz Zagreba.

