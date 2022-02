Finci prvič v zgodovini zavzeli olimpijski hokejski prestol 24ur.com V velike finalu olimpijskega hokejskega turnirja v Pekingu sta se pomerili reprezentanci Rusije in Finske. Rusi so v prvi tretjini povedli, v drugi in tretji pa so po en zadetek dosegli Finci in se po zmagi z 2:1 veselijo prvega zlata na OI v zgodovini. Finci so tako v tretjem poskusu le prišli do najbolj sijajnega leska medalje na hokejskem olimpijskem turnirju, Rusi, ki so branili naslov iz Juž...

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Finska

Južna Koreja

Rusija

Slovaška

Švedska Najbolj brano Osebe dneva Andreja Slokar

Ana Bucik

Žan Kranjec

Miha Hrobat

Tina Robnik