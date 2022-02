Zmaga v sosedskem dvoboju daje dodatno energijo 24ur.com Ženska članska reprezentanca je z golom Lare Prašnikar v Poreču na pripravljalni tekmi porazila Hrvaško. To je bil zadnji test pred aprilskim nadaljevanjem kvalifikacij za SP 2023. Slovenija čakata najprej gostovanji v Kazahstanu (8. 4.) in v Franciji (12. 4.). Naše nogometašice še verjamejo v uvrstitev na SP, kar bi bilo sploh prvič v zgodovini. To je bila sicer osma medsebojna tekma reprezentan...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avstralija

Francija

Hrvaška

Nova Zelandija

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Andreja Slokar

Ana Bucik

Žan Kranjec

Miha Hrobat

Tina Robnik