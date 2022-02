Zaradi požara v delavnici v občini Dornava štirje poškodovani, zagorelo tudi v Pesnici 24ur.com Gasilci so v soboto na območju Policijske uprave Maribor gasili dva večja požara. V naselju Prerad v občini Dornava je zaradi nepazljivosti 31-letnika prišlo do požara in manjše eksplozije v delavnici. Poškodovane so bile štiri osebe, nastalo pa je tudi za več kot 60.000 evrov škode. Prav tako so gasilci posredovali tudi na območju Pesnice, kjer je zagorel vikend. Nastalo za okoli 10.000 evrov šk...

