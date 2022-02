Lani v prometnih nesrečah umrlo 15 pešcev, hudo poškodovanih več kot 500 RTV Slovenija V letu 2021 je v prometnih nesrečah umrlo 15 pešcev, njihov delež med vsemi umrlimi na slovenskih cestah je znašal 13 odstotkov. Pešci so bili udeleženi v 548 prometnih nesrečah, policisti pa so pri njih ugotovili 3730 kršitev cestnoprometnih pravil.

