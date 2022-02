Guardiola: Celotna Anglija se zaveda, kako dober nogometaš je Kane 24ur.com Harry Kane je po daljšem obdobju slabših in neučinkovitih iger v derbiju 26. kroga angleške Premier league med "njegovim" Tottenhamom in vodilnim Manchester Cityjem naravnost navdušil in z dvema zadetkoma Spursom prinesel zelo pomembno zmago (2:3) v boju za mesta, ki neposredno vodijo v skupinski del elitne Lige prvakov v naslednji sezoni. Obenem je malce "pomagal" tudi drugouvrščenemu Liverpoolu...

