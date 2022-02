Kaja Juvan suvereno v drugi krog Dohe, Rubljev do naslova v Marseillu Sportal Potem ko je uspešno preskočila dva kroga kvalifikacij, je bila 21-letna slovenska teniška igralka Kaja Juvan uspešna tudi v prvem krogu glavnega turnirja WTA v Katarju z nagradnim skladom 2,3 milijona dolarjev. Po uri in 20 minutah igre je premagala Švicarko Stefanie Voegele s 6:4 in 6:2.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Katar

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Žan Kranjec

Nika Križnar

Urša Bogataj

Gloria Kotnik

Peter Prevc