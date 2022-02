Tomaž Barada: Športniki nas povezujejo in nas delajo velike v svetovnem merilu 24ur.com Vodja slovenske olimpijske reprezentance Tomaž Barada je slovenski nastop na zimskih igrah v Pekingu, kjer je ekipa osvojila dve zlati, tri srebne in bronasti medalji, ocenil kot izjemen. "Lahko smo ponosni na naše športnike, ki nas povezujejo in nas delajo velike v svetovnem merilu," je ocenil Barada.

