Višji sodniki potrdili zapor za ortopede Primorske novice Ljubljanski višji sodniki so po poročanju Večera skoraj v celoti potrdili sodbo trem ortopedom, ki so jim sodili zaradi jemanja podkupnin, med njimi je tudi ortoped iz ortopedske bolnišnice Valdoltra. Vse tri čaka zapor. Obveljala je tudi zaporna kazen za ...

