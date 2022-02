Ukradeni kombi našli v Novi Gorici Primorske novice V noči iz četrtka na petek je neznani storilec v Izoli ukradel kombi znamke VW crafter, bele barve, reg. št. KP GZ-319. V vozilu je bilo več orodja, na primer vibracijska “žaba”, pa tudi 200 litrov goriva. Vozilo so danes našli na območju Nove Gorice, v njem so bili tudi vsi predmeti, ki so bili ukradeni skupaj s kombiniranim vozilom. Kombi so policisti že vrnili lastniku, so sporočili s koprske policijske uprave.

