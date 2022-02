Ravnatelji veseli, da so vsi učenci spet v šoli RTV Slovenija Zaradi ukinitve samotestiranja v šolah so se v razrede vrnili tudi tisti učenci, ki so se doslej šolali od doma, ker se niso želeli testirati na novi koronavirus. Na fakultetah se obisk zaradi ukinitve samotestiranja ni bistveno spremenil.

