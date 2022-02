Višje položnice bodo pričakale tudi Ljubljančane, Energetika z aprilom draži plin 24ur.com Energetika Ljubljana bo z aprilom podražila zemeljski plin, cena za megavatno uro se bo po rednem ceniku zvišala z 39,90 evra na 48,5 evra. Razlog za podražitev so visoke borzne cene plina, ki se trenutno gibljejo med 70 in 80 evri za megavatno uro, so sporočili iz podjetja. Za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov se bo skupni mesečni strošek za april povečal za okvirno šest evro...

