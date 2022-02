Na Celjskem preiskava velike tatvine na škodo enega od podjetij RTV Slovenija Na območju policijske uprave Celje poteka preiskava suma storitve velike tatvine na škodo podjetja iz regije. Pretekli teden so prostost vzeli šestim osebam, pri katerih so opravili tudi hišne preiskave in jih kazensko ovadili.

