Jure in Lea sta si na samem kradla poljube, junak je moral na zagovor 24ur.com Po koncu hitrih zmenkov so se junaki podeželja in njihovi kandidati pomerili na kulinaričnem tekmovanju. Med kuhanjem je Jure Novak moral na zagovor k Sajri, ki ji ni bilo všeč, da se je sestal in poljubljal z Leo. Zvečer so se poslovili štirje kandidati, favoriti pa so se razveselili zlatih kart.

