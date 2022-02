Na voljo 45 mio EUR za raziskovalne projekte konzorcijev podjetij na področju zelenega prehoda Energetika.NET Javna agencija Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) je objavila 45 milijonov evrov vreden razpis za sofinanciranje izvajanja raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo.

