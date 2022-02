Trčila je v betonsko ograjo Primorske novice Včeraj popoldne je malo naprej od počivališča Ravbarkomanda prišlo do prometne nesreče, v kateri se je lažje telesno poškodovala voznica osebnega avtomobila. Policisti so ugotovili, da je 26-letnica, zaradi neprilagojene hitrosti zgubila oblast nad svojim vozilom in trčila v betonsko odbojno ograjo. V nesreči je bila voznica samoudeležena, zoper njo pa bodo policisti uvedli hitri postopek z odločbo.

