(FOTO in VIDEO) Vulkan Etna zopet bruhal lavo, dim se je dvignil 12 kilometrov visoko Večer Vulkan Etna na italijanskem otoku Sicilija je znova bruhal lavo, pepel in dim. Zaradi izbruha so morali začasno zapreti letališče v Catanii.

