Po štajerki drvel z 229 kilometri na uro in prejel 1200 evrov kazni RTV Slovenija Celjski policisti so minuli konec tedna pri Šentrupertu na avtocesti, kjer je hitrost omejena na 130 kilometrov na uro, vozniku osebnega vozila izmerili hitrost 229 kilometrov na uro. Oglobili so ga za 1200 evrov in mu izrekli devet kazenskih točk.

