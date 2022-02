Napadel varnostnika v idrijski trgovini Primorske novice Idrijski policisti so včeraj popoldne prejeli obvestilo, da v eni od tamkajšnjih trgovin stranka krši javni red in mir. Moški se je namreč nedostojno vedel in kričal, tamkajšnji varnostnik pa ga je opozoril naj preneha z razgrajanjem. Kršitelj je nato napadel varnostnika, a ga je na srečo uspel obvladati in ga zadržal do prihoda policije. Zoper kršitelja bodo uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru in Zakona o zasebnem varovanju.

